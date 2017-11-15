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Судно с голодающими моряками терпит бедствие у берегов Крыма
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    Судно с голодающими моряками терпит бедствие у берегов Крыма

    17:29  15 Ноября 2017
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    Судно с голодающими моряками терпит бедствие у берегов Крыма

    Симферополь, 15 ноября. Под Керчью экипаж судна Moryak под флагом Палау оказался в бедственном положении из-за долгов судовладельца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Российского профессионального союза моряков.

    Согласно приведенным данным, судовладелец, задолжавший 88 тысяч долларов за восемь месяцев, бросил 12 моряков на произвол судьбы. При этом продовольствие на борт судна поставляется нерегулярно. Среди членов экипажа два украинца, один сириец, остальные являются гражданами Российской Федерации.

    В настоящее время корабль находится в Керченском проливе в 12 милях от берега Крыма. Судну не дают разрешение зайти ни в один из портов. 13 ноября капитан корабля был госпитализирован в прединфарктном состоянии.

    По словам одного из членов экипажа, единственным выходом будет разрешение войти в Керченский рыбный порт, иначе экипаж будет подавать сигнал SOS. Сейчас моряки на судне голодают.

    «Сегодня повар из последнего хлеба сделал сухари, и сейчас ничего не осталось», — сказал он, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что из-за шторма, вызванным ураганом «Герварт», в Северном море на мель село грузовое судно с топливом на борту.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #керченский пролив
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