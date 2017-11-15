Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном
Политика
Эксперт предсказал большие перемены после встречи Путина и Медведчука
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт предсказал большие перемены после встречи Путина и Медведчука

    17:01  15 Ноября 2017
    114

    Встреча Путина и Медведчука может кардинально изменить ситуацию в Донбассе

    В среду в Подмосковье состоялась встреча президента России Владимира Путина и лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука.

    По мнению политолога Александра Асафова, сегодняшняя встреча Владимира Путина и Виктора Медведчука, учитывая сделанные в ходе нее заявления, должна существенно повлиять на дальнейшее урегулирование конфликта в Донбассе.  

    «Судя по тому, что Владимир Путин пообещал принять участие в обсуждении судьбы пленных в Донбассе, мы имеем дело с большими переменами», — отметил эксперт.

    Он подчеркнул, что намерение Путина поговорить об обмене военнопленными с руководителями Донецкой и  Луганской народных республик - это важный шаг на пути принятия решения, которое невозможно без вмешательства российской стороны.

    «Это означает, что Владимир Путин вовлечен в проблематику. Он следит за ситуацией и готов обсуждать ее с теми немногими компетентными украинскими политиками, к коим относится Виктор Медведчук. Остальные находятся в другой реальности и демонстрируют совершенно иную риторику», — сказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Александр Асафов.

    По словам Виктора Медведчука, если Владимир Путин сможет повлиять на руководство ДНР и ЛНР, то к Новому году или Рождеству дома могут оказаться 380 военнопленных, которых Украина, ДНР и ЛНР не могут обменять между собой уже 14 месяцев.

    Автор: Елизавета Садкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        496
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        1385
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        456
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        622