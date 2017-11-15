Эксперт предсказал большие перемены после встречи Путина и Медведчука

В среду в Подмосковье состоялась встреча президента России Владимира Путина и лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука.

По мнению политолога Александра Асафова, сегодняшняя встреча Владимира Путина и Виктора Медведчука, учитывая сделанные в ходе нее заявления, должна существенно повлиять на дальнейшее урегулирование конфликта в Донбассе.

«Судя по тому, что Владимир Путин пообещал принять участие в обсуждении судьбы пленных в Донбассе, мы имеем дело с большими переменами», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что намерение Путина поговорить об обмене военнопленными с руководителями Донецкой и Луганской народных республик - это важный шаг на пути принятия решения, которое невозможно без вмешательства российской стороны.

«Это означает, что Владимир Путин вовлечен в проблематику. Он следит за ситуацией и готов обсуждать ее с теми немногими компетентными украинскими политиками, к коим относится Виктор Медведчук. Остальные находятся в другой реальности и демонстрируют совершенно иную риторику», — сказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Александр Асафов.

По словам Виктора Медведчука, если Владимир Путин сможет повлиять на руководство ДНР и ЛНР, то к Новому году или Рождеству дома могут оказаться 380 военнопленных, которых Украина, ДНР и ЛНР не могут обменять между собой уже 14 месяцев.