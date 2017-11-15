Автомобиль генконсула РФ в Харькове изуродовали вандалы

Харьков, 15 ноября. Неизвестные облили разъедающим веществом автомобиль генерального консула России в Харькове, сообщили в правоохранительных органах города.

«С соответствующим заявлением 13 ноября около 11.20 в полицию обратился 46-летний генконсул генерального консульства Российской Федерации в Харькове», — сообщили представители полиции на официальной странице ведомства в Facebook.

Как уточнили в правоохранительных органах, вандалы облили автомобиль разъедающим веществом, в результате чего было повреждено лакокрасочное покрытие на капоте и дверях.

Следственные действия продолжаются. На данный момент правоохранительные органы Харькова разыскивают всех, кто мог быть причастен к этому преступлению.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз предложила закрыть все российские культурные центры, расположенные в стране, и разорвать соответствующие межправительственные соглашения.