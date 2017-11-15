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Ирак: премьер аль-Абади требует от курдов вернуться к границам 2003 года
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    Ирак: премьер аль-Абади требует от курдов вернуться к границам 2003 года

    17:03  15 Ноября 2017
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    Ирак: премьер аль-Абади требует от курдов вернуться к границам 2003 года

    Багдад, 15 ноября. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади потребовал от властей Курдистана вернуть границы автономии на состояние 2003 года.

    Премьер Ирака потребовал от Регионального правительства Курдистана убрать ополчение пешмерга из районов, которые в 2003 году находились под контролем режима Саддама. Аль-Абади отметил, что центральные власти будут «плавно контролировать границы Курдистана» и незамедлительно отреагируют, если курды откажутся покинуть эти провинции.

    Также Хейдар аль-Абади поприветствовал решение властей курдской автономии о признании постановления Федерального суда Ирака, который назвал проведение референдума о независимости Курдистана неконституционным.

    Ирак: премьер аль-Абади требует от курдов вернуться к границам 2003 года

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #хейдар аль-абади #курдистан
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