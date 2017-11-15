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Политика
Аксенов: Резолюция ООН по Крыму оправдывает украинскую политику гостерроризма
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    Аксенов: Резолюция ООН по Крыму оправдывает украинскую политику гостерроризма

    17:57  15 Ноября 2017
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    Аксенов: Резолюция ООН по Крыму оправдывает политику гостерроризма властей Украины

    Симферополь, 15 ноября. Антироссийская резолюция по Крыму, принятая комитетом Генеральной Ассамблеи ООН, оправдывает политику государственного терроризма украинских властей по отношению к полуострову. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

    «Водная, энергетическая и транспортная блокада полуострова, а также засылка диверсионных групп на нашу территорию,  это политика государственного терроризма», — приводит официальный сайт главы Крыма слова Аксенова.

    Аксенов также отметил, что принятая резолюция, равно как и предыдущая, не опирается на фактическую сторону вопроса, а всего лишь преподносит в определенном свете пропагандистские мифы Киева. Кроме того, по словам Аксенова, документ фактически санкционирует действия Украины в отношении Крыма.

    Глава Крыма также отметил, что вопрос о правах человека уже не в первый раз применяется ООН как оружие в гибридной войне против России, что значительно подрывает авторитет организации. 

    Напомним, ранее третий комитет Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам принял большинством голосов подготовленный Украиной проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму. Документ осуждает якобы происходящие на территории Крыма нарушения прав человека. Кроме того, Российская Федерация в документе именуется «оккупирующей державой». 

    Украинская община Крыма в ответ на принятие резолюции потребовала от Киева не лезть «со своим самоваром» на полуостров.

    Автор: Федор Веснин
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    #крым #аксенов #резолюция оон
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