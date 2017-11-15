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Путин подписал указ об оценке эффективности органов региональных властей
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    Путин подписал указ об оценке эффективности органов региональных властей

    17:11  15 Ноября 2017
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    Путин подписал указ об оценке эффективности органов региональных властей

    Москва, 15 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, посвященный оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти российских субъектов. Соответствующая информация была опубликована в среду на официальном портале правовой информации.

    Речь идет о перечне показателей, необходимых для оценки эффективности деятельности властей регионов. Непосредственно руководителям субъектов необходимо ежегодно предоставлять правительству РФ доклады о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности работы.

    Кроме того глава государства поручил кабмину утвердить методики расчета, а также ежегодно отчитываться об эффективности деятельности органов региональных властей.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин подписал документ о ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
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    #путин
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