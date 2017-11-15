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Украина
Возвращение Лорак в «Украину»: Киев негодует и аплодирует стоя
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    Возвращение Лорак в «Украину»: Киев негодует и аплодирует стоя

    17:51  15 Ноября 2017
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    «Мы бы всю Россию затмили»: Украинские соцсети о выступлении Ани Лорак в Киеве

    Киев, 15 ноября. Украинская певица Ани Лорак выступила во вторник в Киеве во дворце искусств «Украина» после трехлетнего перерыва. Большинство зрителей встретили артистку тепло, однако нашлись и те, кто в приветственных овациях соотечественников разглядели чуть ли не измену.

    После событий 2014 года Ани Лорак живет и работает в России, взглядов киевских властей певица не разделяет, а недавно получила музыкальную премию «Золотой граммофон-2017» в Москве. Вероятно, в связи с этим на афишах концерта, посвященного 15-летию балета Freedom, имя артистки не значилось.

    Появление артистки на концерте стало настолько неожиданным, что дискуссия об этом до сих пор не остывает в социальных сетях. Как и на концерте, большинство поклонников радуются визиту Ани Лорак в Киев, однако находятся и те, для кого выступление певицы становится лишь поводом для громких кухонных заявлений на политическую тему.

    «Мы бы всю Россию затмили»: Украинские соцсети о выступлении Ани Лорак в Киеве

    Так, Светлана Пономарова сообщила, что в Киеве Ани Лорак должна была выступать в пустом зале.

    «Она в пустом зале должна была выступать!!! И где наша общественность, «честные журналисты»?» — написала она, для чего-то поинтересовавшись в заключение, не были ли опубликованы в сети фотографии тех, кто пришел на концерт, где выступала певица.

    «Фарш обратно не прокрутить, не будет у нее и ей подобных былой «славы». Украина уже не та, мы уже не те!» — оставила комментарий в той же тональности Наташа Даниленко.

    «И те, кто исподтишка пригласили ее в страну за это не ответят??? Штрафануть так, чтобы желание отпало раз и навсегда. Потому что это — подлость», — заявила Елена Трощина.

    Поклонники Ани Лорак все же пытались защитить певицу и объяснить своим соотечественникам, что творчество и политика между собой никак не связаны.

    «Что вы возмущаетесь? Она приехала к себе домой и спела. Красивый голос, красивая певица. <…> Хуже, когда соотечественники отравляют жизнь шумом, по-жлобски ведут себя на дорогах и в общественных местах. Хуже, когда, надев вышиванки, вас грабят по полной и затягивают петлю на шее», — написала Людмила Бельская.

    «У нас могут из кого угодно врага сделать…» — лаконично заметила Тамара Шумовецкая.

    «Весь зал встал. Это что, зал предателей?» — поинтересовалась Елена Нестерова.

    Пользователь под ником Павел Тотсамый назвал интернет-хэйтеров бездарями и завистниками, пожелав певице получать как можно больше наград из рук всех руководителей мира.

    «Если наши награды не дают, певцов наших не уважают, шоу-бизнес не развивают, так что нашим талантам делать? Сколько у нас талантов! Да мы бы всю Россию затмили, но у нас ничего не хотят развивать!» — заметила Любовь Назаренко-Свинтицкая.

    «Мы бы всю Россию затмили»: Украинские соцсети о выступлении Ани Лорак в Киеве

    Впрочем, пустые дискуссии в Сети могут продолжаться долго. Побывавшая на концерте во вторник Alina Onopa описала, как на самом деле прошло в Киеве мероприятие, вызвавшее такой общественный резонанс.

    «Неожиданно, но факт: во дворце «Украина» вместе с другими артистами выступила Ани Лорак и сорвала бешеные овации, некоторые даже аплодировали стоя».

    Свои слова девушка подтвердила прикрепленными к посту видео, на которых видно, что зал был действительно искренне рад видеть артистку.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #киев #соцсети #ани лорак
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