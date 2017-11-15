Сербский политолог обвинил власти Киева в уничтожении Украины
Политолог и глава парламента всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич обвинил власти Киева в уничтожении собственной страны, соответствующее заявление Станоевич в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
«Сегодня появляются новые украинцы, их создают СМИ, их создают политики. У них [у молодежи] создают такие ценности, которые вызывают отвращение у нормальной части Украины. Не только Украины, но и у всех нормальных людей. Они [власти Киева] сегодня влияют на детей и создают армию. Собственно говоря, они не понимают, что уничтожают собственную страну. Из Украины сделали инструмент, а цена этого инструмента — это жизни людей на Украине», — заявил Станоевич.
По словам политолога, пропаганда уничтожает экономический потенциал Украины, также пропагандисты воссоздали образ России «страны-агрессора».
«Моя супруга наполовину украинка, наполовину русская. Она говорит, что это они [власти] забрали мою страну», — подытожил Драган Станоевич.
Политолог добавил, что Украине не нужна сильная Россия.