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Украина
Сербский политолог обвинил власти Киева в уничтожении Украины
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    Сербский политолог обвинил власти Киева в уничтожении Украины

    16:44  15 Ноября 2017
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    Сербский политолог обвинил власти Киева в уничтожении Украины

    Политолог и глава парламента всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич обвинил власти Киева в уничтожении собственной страны, соответствующее заявление Станоевич в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    «Сегодня появляются новые украинцы, их создают СМИ, их создают политики. У них [у молодежи] создают такие ценности, которые вызывают отвращение у нормальной части Украины. Не только Украины, но и у всех нормальных людей. Они [власти Киева] сегодня влияют на детей и создают армию. Собственно говоря, они не понимают, что уничтожают собственную страну. Из Украины сделали инструмент, а цена этого инструмента — это жизни людей на Украине», — заявил Станоевич.

    По словам политолога, пропаганда уничтожает экономический потенциал Украины, также пропагандисты воссоздали образ России «страны-агрессора».

    «Моя супруга наполовину украинка, наполовину русская. Она говорит, что это они [власти] забрали мою страну», — подытожил Драган Станоевич.

    Политолог добавил, что Украине не нужна сильная Россия.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #политика
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