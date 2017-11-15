Депутат Рады предложила закрыть российские культурные центры на Украине

Киев, 15 ноября. Депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз предложила закрыть все российские культурные центры, расположенные в стране, и разорвать соответствующие межправительственные соглашения.

Парламентарий заявила, что уже обратилась в СБУ с просьбой проверить деятельность этих учреждений.

«Уверена в необходимости их закрытия. Мы не имеем права молча наблюдать за подрывной деятельностью РФ через эти информационно-культурные центры в Украине с применением арсенала методов гибридной войны», — пишет Фриз в Facebook.

Депутат также опровергла слухи о том, что Киев собирается продать здание украинского культурного центра в Москве. Народная избранница подчеркнула, что Украина примет ответные меры, если кто-то попытается взять под контроль здание украинского центра.

Напомним, что ранее другой депутат Рады Ирина Геращенко обрушилась с критикой на Белоруссию, которая отказалась голосовать за украинскую резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму. Парламентарий назвала действия Минска «ножом в спину», передает Ura.ru.