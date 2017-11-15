Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном
Весь мир
Курды больше не требуют независимости от Ирака — СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Курды больше не требуют независимости от Ирака — СМИ

    16:35  15 Ноября 2017
    258

    Курды больше не требуют независимости от Ирака — СМИ

    Эрбиль, 15 ноября. Британские СМИ сообщили, что курды хотели использовать референдум о независимости автономии в качестве инструмента давления на Багдад.

    Британское издание IBTimes сообщило, что власти курдской автономии признали решение Федерального суда Ирака о том, что референдум о независимости Курдистана было неконституционным. Это заявление было сделано после возросшей напряженности в регионе.

    Британские журналисты считают, что проведение референдума не было юридически обязательным и Региональное правительство автономии рассчитывало использовать его с целью проведения переговоров с Багдадом для разрешения всех существующих споров.

    Отмечается, что результатом референдума стала активизация войск Турции, Ирака и Ирана, введение Багдадом ряда санкций против Эрбиля и нападение шиитских ополченцев на спорный с курдами регион Киркук.

    Курды больше не требуют независимости от Ирака — СМИ

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #курды #ирак #референдум #независимость
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        496
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        1385
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        456
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        622