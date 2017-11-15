Эрбиль, 15 ноября. Британские СМИ сообщили, что курды хотели использовать референдум о независимости автономии в качестве инструмента давления на Багдад.

Британское издание IBTimes сообщило, что власти курдской автономии признали решение Федерального суда Ирака о том, что референдум о независимости Курдистана было неконституционным. Это заявление было сделано после возросшей напряженности в регионе.

Британские журналисты считают, что проведение референдума не было юридически обязательным и Региональное правительство автономии рассчитывало использовать его с целью проведения переговоров с Багдадом для разрешения всех существующих споров.

Отмечается, что результатом референдума стала активизация войск Турции, Ирака и Ирана, введение Багдадом ряда санкций против Эрбиля и нападение шиитских ополченцев на спорный с курдами регион Киркук.