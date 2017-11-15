Сегодня в Сети: Пушков осудил резолюцию по Крыму, СМИ стали «агентами», Задорнова похоронили
Сегодня в Интернете, 15 ноября. Российские политики резко раскритиковали антироссийскую резолюцию ООН по Крыму. Госдума приняла закон о причислении зарубежных СМИ к иностранным агентам. Михаила Задорнова отпели в православном соборе Риги и похоронили в Юрмале.
Косачев и Пушков осудили принятую ООН антироссийскую резолюцию по Крыму
Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов одобрил проект обновленной резолюции по Крыму, предложенный Украиной. За представленное Киевом «Положение с правами человека в Автономной республике Крым и г. Севастополь (Украина)» проголосовало 71 государство; 25 стран, включая Россию, были против; 77 — воздержались.
Киевскую версию проведения через ООН антироссийской резолюции по Крыму приводит на своей странице в Facebook постоянное представительство Украины в ООН.
Документ осудили российские политики.
«Налицо очередная откровенно лицемерная попытка под видом заботы о правах человека пропихнуть в международные документы украинские подходы про «оккупацию», «аннексию» и т.д.», — написал в Facebook глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.
По мнению сенатора, позиция официального Киева по Крыму является циничной.
«Цинизм ситуации в том, что инициатором резолюции о правах крымчан выступает именно Украина, которая до 2014 года занималась дискриминацией русскоязычного населения Крыма по национальному признаку, а после — лишала жителей полуострова доступа к воде и энергии, организовала транспортную и торговую блокады, поддержанные странами Запада, которые к тому же приняли дискриминационные визовые ограничения для крымчан», — написал Косачев.
«Резолюция в ООН о правах человека в Крыму — чистая политика, — написал в своем Twitter глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. — "За" — западный блок и его союзники. Речь не о правах — о давлении на Россию».
Приводим еще мнения по крымской резолюции Генассамблеи ООН.
«Новая резолюция по правам человека в Крыму — попытка Украины привлечь внимание?» — ставит вопрос Business FM.
«Какая украинская резолюция по Крыму? Крым — это территория России, а резолюция составлена в Киеве, абсурд полный», — пишет Наталья Радостная.
«Резолюция Украины по Крыму принесет деньги Киеву», — подозревает у Украины корыстный интерес Иван Саитов.
«Резолюция ООН по Крыму, это, по сути, объявление войны. Юр-подготовка и мотивация для начала бомбежек России! Забыли, /нехорошие люди/, уроки 1945-го!» — возможно, излишне эмоционально пишет блогер с ником Sir Alex Kurbatoff.
Закон об иностранных агентах
В среду депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении единогласно приняли закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в России «иностранными агентами».
«Госдума приняла закон единогласно. 414 — за, против — нет, воздержавшихся — нет», — цитирует «Газета.ру» слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Закон стал ответом на требование минюста США к российской телекомпании RT зарегистрироваться на территории Соединенных Штатов в аналогичном статусе.
«Жестко, но необходимо и справедливо», — прокомментировал в Twitter и в «ВКонтакте» ответное решение российских законодателей депутат Госдумы Алексей Канаев.
В Риге простились с Михаилом Задорновым
В среду в столице Латвии простились с писателем-сатириком Михаилом Задорновым, который скончался 10 ноября на 70-м году после тяжелой болезни. Церемония отпевания прошла в рижском соборе Александра Невского (незадолго до смерти Михаил Задорнов принял православие).
Похоронили Михаила Задорнова на кладбище поселка Яундубулты в Юрмале, рядом с могилой его отца. Проститься с Задорновым пришли не только близкие писателя, но и десятки почитателей его таланта.
«Газета.ру» на своей странице в Facebook публикует видеоотчет о прощании с Михаилом Задорновым.