Сегодня в Сети: Пушков осудил резолюцию по Крыму, СМИ стали «агентами», Задорнова похоронили

Сегодня в Интернете, 15 ноября. Российские политики резко раскритиковали антироссийскую резолюцию ООН по Крыму. Госдума приняла закон о причислении зарубежных СМИ к иностранным агентам. Михаила Задорнова отпели в православном соборе Риги и похоронили в Юрмале.

Косачев и Пушков осудили принятую ООН антироссийскую резолюцию по Крыму

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов одобрил проект обновленной резолюции по Крыму, предложенный Украиной. За представленное Киевом «Положение с правами человека в Автономной республике Крым и г. Севастополь (Украина)» проголосовало 71 государство; 25 стран, включая Россию, были против; 77 — воздержались.

Киевскую версию проведения через ООН антироссийской резолюции по Крыму приводит на своей странице в Facebook постоянное представительство Украины в ООН.

Документ осудили российские политики.

«Налицо очередная откровенно лицемерная попытка под видом заботы о правах человека пропихнуть в международные документы украинские подходы про «оккупацию», «аннексию» и т.д.», — написал в Facebook глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

По мнению сенатора, позиция официального Киева по Крыму является циничной.

«Цинизм ситуации в том, что инициатором резолюции о правах крымчан выступает именно Украина, которая до 2014 года занималась дискриминацией русскоязычного населения Крыма по национальному признаку, а после — лишала жителей полуострова доступа к воде и энергии, организовала транспортную и торговую блокады, поддержанные странами Запада, которые к тому же приняли дискриминационные визовые ограничения для крымчан», — написал Косачев.

«Резолюция в ООН о правах человека в Крыму — чистая политика, — написал в своем Twitter глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. — "За" — западный блок и его союзники. Речь не о правах — о давлении на Россию».

Резолюция в ООН о правах человека в Крыму - чистая политика. "За" - западный блок и его союзники. Речь не о правах - о давлении на Россию. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 15, 2017

Приводим еще мнения по крымской резолюции Генассамблеи ООН.

«Новая резолюция по правам человека в Крыму — попытка Украины привлечь внимание?» — ставит вопрос Business FM.

Новая резолюция по правам человека в Крыму — попытка Украины привлечь внимание?https://t.co/wfro6TmSW2 pic.twitter.com/wTogC81TwP — Business FM (@Radio_BFM) November 1, 2017

«Какая украинская резолюция по Крыму? Крым — это территория России, а резолюция составлена в Киеве, абсурд полный», — пишет Наталья Радостная.

Какая украинская резолюция по Крыму?)Крым это территория России,а резолюция составлена в Киеве,абсурд полный))) — Наталья Радостная (@Natalya15031) November 15, 2017

«Резолюция Украины по Крыму принесет деньги Киеву», — подозревает у Украины корыстный интерес Иван Саитов‏.

Резолюция Украины по Крыму принесет деньги Киеву — Иван Саитов (@ticenmerast1971) November 5, 2017

«Резолюция ООН по Крыму, это, по сути, объявление войны. Юр-подготовка и мотивация для начала бомбежек России! Забыли, /нехорошие люди/, уроки 1945-го!» — возможно, излишне эмоционально пишет блогер с ником Sir Alex Kurbatoff‏.

Закон об иностранных агентах

В среду депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении единогласно приняли закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в России «иностранными агентами».

«Госдума приняла закон единогласно. 414 — за, против — нет, воздержавшихся — нет», — цитирует «Газета.ру» слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Закон стал ответом на требование минюста США к российской телекомпании RT зарегистрироваться на территории Соединенных Штатов в аналогичном статусе.

«Жестко, но необходимо и справедливо», — прокомментировал в Twitter и в «ВКонтакте» ответное решение российских законодателей депутат Госдумы Алексей Канаев.

Жёстко, но необходимо и справедливо. Пожалуй, самая обсуждаемая тема последних дней – СМИ-иноагенты. Только что вс.. https://t.co/4kr7sT40cy — Алексей Канаев (@Alexkanaev) November 15, 2017

В Риге простились с Михаилом Задорновым

В среду в столице Латвии простились с писателем-сатириком Михаилом Задорновым, который скончался 10 ноября на 70-м году после тяжелой болезни. Церемония отпевания прошла в рижском соборе Александра Невского (незадолго до смерти Михаил Задорнов принял православие).

Похоронили Михаила Задорнова на кладбище поселка Яундубулты в Юрмале, рядом с могилой его отца. Проститься с Задорновым пришли не только близкие писателя, но и десятки почитателей его таланта.

«Газета.ру» на своей странице в Facebook публикует видеоотчет о прощании с Михаилом Задорновым.