«Хезболла» выразила поддержку президенту Ливана Ауну

Бейрут, 15 ноября. Парламентский блок движения «Хезболла» «Лояльность Сопротивлению» выразил поддержку главе Ливана Мишелю Ауну.

Арабский телеканал «Аль-Манар» сообщает, что парламентский блок движения сопротивления «Хезболла» решил оказать поддержку главе Ливана в связи с отставкой премьер-министра страны Саада Харири. Члены блока отметили, что необходимо поддерживать политическую стабильность и безопасность в государстве.

«Хезболла» призвала граждан Ливана соблюдать спокойствие и быть осторожными для того, чтобы не стать жертвами слухов, распространяемых противниками страны.

Ранее генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла отметил, что премьер Харири подал в отставку под давлением Саудовской Аравии, которой выгодна дестабилизация Ливана. Харири в данный момент удерживается в Эр-Рияде и не может вернуться в Бейрут.