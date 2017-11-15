Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном
Весь мир
«Хезболла» выразила поддержку президенту Ливана Ауну
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Хезболла» выразила поддержку президенту Ливана Ауну

    16:16  15 Ноября 2017
    112

    «Хезболла» выразила поддержку президенту Ливана Ауну

    Бейрут, 15 ноября. Парламентский блок движения «Хезболла» «Лояльность Сопротивлению» выразил поддержку главе Ливана Мишелю Ауну.

    Арабский телеканал «Аль-Манар» сообщает, что парламентский блок движения сопротивления «Хезболла» решил оказать поддержку главе Ливана в связи с отставкой премьер-министра страны Саада Харири. Члены блока отметили, что необходимо поддерживать политическую стабильность и безопасность в государстве.

    «Хезболла» призвала граждан Ливана соблюдать спокойствие и быть осторожными для того, чтобы не стать жертвами слухов, распространяемых противниками страны.

    Ранее генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла отметил, что премьер Харири подал в отставку под давлением Саудовской Аравии, которой выгодна дестабилизация Ливана. Харири в данный момент удерживается в Эр-Рияде и не может вернуться в Бейрут.

    «Хезболла» выразила поддержку президенту Ливана Ауну

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #хезболла #мишель аун #ливан #хасан насралла
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        496
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        1385
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        456
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        622