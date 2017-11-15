Комиссия МАК вылетела в Хабаровск для расследования причин крушения самолета

Хабаровск, 15 ноября. Комиссия из трех представителей МАК вылетает из московского аэропорта «Внуково» в Хабаровск в связи с крушением легкомоторного самолета, передает источник Федерального агентства новостей со ссылкой на начальника отдела расследований авиационных происшествий МАК Валентина Синицына.

Ранее стало известно, что МАК занялось расследованием причин авиакатастрофы в поселке Нелькан.

Напомним, что утром 15 ноября самолет L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» разбился при заходе на посадку. В результате погибло восемь человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».