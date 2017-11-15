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Ученые выяснили, как бабушки и дедушки вредят внукам
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    Ученые выяснили, как бабушки и дедушки вредят внукам

    16:21  15 Ноября 2017
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    Ученые выяснили, как бабушки и дедушки вредят внукам

    Москва, 15 ноября. Британские ученые выяснили, что навязчивая забота бабушек и дедушек о внуках может грозить детям различными заболеваниями. В частности, теми, которые связаны с дефицитом физической активности. 

    Изучив более пятидесяти исследований на эту тему, ученые пришли к выводу, что чрезмерное внимание со стороны старших родственников приводит к тому, что внуки по мере взросления начинают страдать от чрезмерного веса и других серьезных заболеваний. Эта информация содержится в статье, опубликованной журналом PLOS One. 

    Помимо этого, из-за переизбытка заботы к внукам пожилые люди зачастую начинают удовлетворять любые капризы детей. 

    «Они достают печенье при малейшем намеке на вспышку гнева и, согласно исследованиям, в роли родителей начинают слишком оберегать детей», — сообщается в статье.

    Кроме того, исследователи пришли к выводу, что многие пожилые люди не стесняются курить при внуках, таким образом подавая подрастающему поколению плохой пример.

    Автор: Федор Веснин
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    #вред #бабушка #дедушка #внуки
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