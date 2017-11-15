Ученые выяснили, как бабушки и дедушки вредят внукам

Москва, 15 ноября. Британские ученые выяснили, что навязчивая забота бабушек и дедушек о внуках может грозить детям различными заболеваниями. В частности, теми, которые связаны с дефицитом физической активности.

Изучив более пятидесяти исследований на эту тему, ученые пришли к выводу, что чрезмерное внимание со стороны старших родственников приводит к тому, что внуки по мере взросления начинают страдать от чрезмерного веса и других серьезных заболеваний. Эта информация содержится в статье, опубликованной журналом PLOS One.

Помимо этого, из-за переизбытка заботы к внукам пожилые люди зачастую начинают удовлетворять любые капризы детей.

«Они достают печенье при малейшем намеке на вспышку гнева и, согласно исследованиям, в роли родителей начинают слишком оберегать детей», — сообщается в статье.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что многие пожилые люди не стесняются курить при внуках, таким образом подавая подрастающему поколению плохой пример.