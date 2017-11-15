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Украина
Жильцов киевской глубинки заставляют платить за проезд в лифте
Украина
Жильцов киевской глубинки заставляют платить за проезд в лифте
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    Жильцов киевской глубинки заставляют платить за проезд в лифте

    16:01  15 Ноября 2017
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    Жильцов киевской глубинки заставляют платить за проезд в лифте

    Киев, 15 ноября. Жителей украинского поселка Бородянка заставляют оплачивать проезд в лифтах жилых домов. Для этого даже ввели специальные проездные билеты.

    Начальник местного ЖЭКа предложил жильцам многоэтажки приобрести проездной за 100 гривен, который рассчитан на 50 поездок на лифте. Любой желающий может пополнить карту «проездов» в «Ощадбанке», который снимает комиссию в размере 15 гривен за каждую операцию.

    В данный момент в Бородянке работают 25 лифтов и 12 многокрватирных домов. Каким образом составлялась цена на проезд, сотрудники ЖЭКа не объясняют.

    Теперь все лифты жилых домов украинского поселка обустроены специальными устройствами, считывающими поездки, сообщается в сюжете телепередачи «Бандерлоги».

    Отметим, что жильцам и так приходится платить за свет, воду и газ.

    Ранее сообщалось, что на Украине из-за долгов и изношенности сетей отопление не поступает в дома, больницы и учебные заведения ряда регионов и целые города. В частности, без отопления остаются более 200 домов в Киеве.

    Автор: Дима Оленин
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