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Украина
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Политика
В Госдуме поддержали идею отправки в Донбасс белорусских миротворцев
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    В Госдуме поддержали идею отправки в Донбасс белорусских миротворцев

    16:04  15 Ноября 2017
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    В Госдуме поддержали идею отправки в Донбасс белорусских миротворцев

    Власти Белоруссии готовы отправить свой миротворческий контингент в Донбасс. Об этом сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

    Безусловно, это хорошая идея, главное чтобы миротворцы действовали на линии соприкосновения, а не на границе с Россией, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

    По мнению главы внешнеполитического ведовства Белоруссии, решение об отправке из миротворцев в Донбасс должны быть приемлемо для всех заинтересованных сторон. Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, окончательная формулировка резолюции Совета безопасности ООН по этой теме должна быть в первую очередь приемлема для жителей и руководства народных республик.

    «Действительно, в первую очередь мы должны следовать той резолюции, которая будет принята Советом безопасности. Если она будет поддержана единогласно и найдет понимание всех государств-членов, тогда и будем реализовывать соответствующее решение», — поясняет ситуацию депутат.

    Юрий Швыткин

    По его мнению, безусловно, Белоруссия является стратегическим партнером и союзником Российской Федерации, она входит в Содружество Независимых Государств и занимается координацией переговоров контактной группы по Донбассу. А это уже «говорит само за себя».

    «Минск — наш союзник, и его руководство придерживается принципов мирного урегулирования, в том числе в этом конфликте. Так что, безусловно,  это хорошая идея, главное, чтобы миротворцы действовали на линии соприкосновения, а не на границе с Россией. В любом случае, лучше пусть будут белорусы в Донбассе, а не американцы, британцы или немцы», — продолжил Швыткин.

    Собеседник ФАН также считает, что соответствующее решение может быть интересно Киеву, который, возможно, будет согласен на такие меры. Напомним, ранее глава украинского МИД Павел Климкин сообщил, что Киев, Вашингтон, Берлин и Париж практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворческому контингенту.

    Миротворцы ООН

    Так, в США предложили план по размещению 20 тысяч международных миротворцев. В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что участие Российской Федерации в  миссии ООН полностью исключено.

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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