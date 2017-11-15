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Медведев отшутился на вопрос об участии в выборах-2018
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    Медведев отшутился на вопрос об участии в выборах-2018

    16:20  15 Ноября 2017
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    Медведев отшутился на вопрос об участии в выборах-2018

    Москва, 15 ноября. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев ответил на вопрос о своем участии в выборах президента, которые пройдут в марте 2018 года.

    «На выборы не планируете в этом году?» — поинтересовался у премьер-министра корреспондент агентства Life.

    «Нет, в этом году выборов нет», — отшутился Медведев, занимавший пост президента с 2008 по 2012 год.

    При этом на уточняющий вопрос про 2018 год премьер отвечать не стал.

    14 ноября Медведев обсудил с президентом США Дональдом Трампом всемирную историю, коснувшись Второй мировой войны.

    Напомним, выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания начнется в декабре текущего года.

    Ранее ЦИК РФ сообщил, что предвыборная агитация на радио и телевидении для кандидатов в президенты России начнется 17 февраля 2018 года. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #медведев #выборы-2018
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