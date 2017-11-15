Медведев отшутился на вопрос об участии в выборах-2018

Москва, 15 ноября. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев ответил на вопрос о своем участии в выборах президента, которые пройдут в марте 2018 года.

«На выборы не планируете в этом году?» — поинтересовался у премьер-министра корреспондент агентства Life.

«Нет, в этом году выборов нет», — отшутился Медведев, занимавший пост президента с 2008 по 2012 год.

При этом на уточняющий вопрос про 2018 год премьер отвечать не стал.

14 ноября Медведев обсудил с президентом США Дональдом Трампом всемирную историю, коснувшись Второй мировой войны.

Напомним, выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания начнется в декабре текущего года.

Ранее ЦИК РФ сообщил, что предвыборная агитация на радио и телевидении для кандидатов в президенты России начнется 17 февраля 2018 года.