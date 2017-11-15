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Шойгу и руководитель «Курчатовского института» подписали соглашение о сотрудничестве
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    Шойгу и руководитель «Курчатовского института» подписали соглашение о сотрудничестве

    16:04  15 Ноября 2017
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    Шойгу и руководитель «Курчатовского института» подписали соглашение о сотрудничестве

    Москва, 15 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу подписал соглашение с президентом «Курчатовского института» Михаилом Ковальчуком о сотрудничестве в сфере разработки перспективного оружия.

    В военном ведомстве России сообщают, что соглашение предусматривает создание военной техники и перспективных систем вооружения. На торжественной церемонии Шойгу подчеркнул, что Минобороны РФ и российские научно-исследовательские предприятия накопили серьезный опыт совместной деятельности в оборонной сфере.

    «Одной из таких организаций является Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В центре создан значительный, я бы сказал, важный и существенный задел во многих направлениях, касающихся армии, обороны страны и всех аспектов ее деятельности», — отметил министр.

    Глава военного ведомства сообщил, что Курчатовский центр является одной из ключевых организаций в аспектах безопасности, в особенности для Военно-морского флота страны.

    Шойгу и руководитель «Курчатовского института» подписали соглашение о сотрудничестве

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #минобороны рф #соглашение #курчатовский центр
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