Шойгу и руководитель «Курчатовского института» подписали соглашение о сотрудничестве

Москва, 15 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу подписал соглашение с президентом «Курчатовского института» Михаилом Ковальчуком о сотрудничестве в сфере разработки перспективного оружия.

В военном ведомстве России сообщают, что соглашение предусматривает создание военной техники и перспективных систем вооружения. На торжественной церемонии Шойгу подчеркнул, что Минобороны РФ и российские научно-исследовательские предприятия накопили серьезный опыт совместной деятельности в оборонной сфере.

«Одной из таких организаций является Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В центре создан значительный, я бы сказал, важный и существенный задел во многих направлениях, касающихся армии, обороны страны и всех аспектов ее деятельности», — отметил министр.

Глава военного ведомства сообщил, что Курчатовский центр является одной из ключевых организаций в аспектах безопасности, в особенности для Военно-морского флота страны.