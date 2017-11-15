Украина пребывает под столом: эксперт прокомментировал переговоры по Донбассу

Киев, 15 ноября. Американская сторона принуждает Украину к выполнению минских соглашений по Донбассу. Об этом рассказал в среду украинский политолог Андрей Золотарев.

По словам эксперта, Киев пока не присоединился к Москве и Вашингтону за столом переговоров.

«Пока мы не за столом. Дай бог, не оказаться на столе. Ну, пребываем под столом, если так можно сказать о переговорах», — отметил он в эфире телеканала NewsOne.

Золотарев напомнил о том, что после визита спецпосланника США по Украине Курта Волкера в стране произошло обострение внутриполитической ситуации.

«Возможно, некоторые эксперты полагали, что таким образом американцы принуждают нашу партию войны к примерному поведению… Так или иначе, все должно прийти к достаточно резонансным и тяжелым для общества решениям», — подчеркнул политолог.

Как считает Андрей Золотарев, депутаты Верховной рады Украины пока не демонстрируют своей готовности к реализации политической части мирных договоренностей.

Напомним, ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил о том, что специальный посланник Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер хочет навязать Донбассу оккупационную армию.