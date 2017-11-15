Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном
Украина
Украина пребывает под столом: эксперт прокомментировал переговоры по Донбассу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина пребывает под столом: эксперт прокомментировал переговоры по Донбассу

    16:35  15 Ноября 2017
    363

    Украина пребывает под столом: эксперт прокомментировал переговоры по Донбассу

    Киев, 15 ноября. Американская сторона принуждает Украину к выполнению минских соглашений по Донбассу. Об этом рассказал в среду украинский политолог Андрей Золотарев.

    По словам эксперта, Киев пока не присоединился к Москве и Вашингтону за столом переговоров.

    «Пока мы не за столом. Дай бог, не оказаться на столе. Ну, пребываем под столом, если так можно сказать о переговорах», — отметил он в эфире телеканала NewsOne.

    Золотарев напомнил о том, что после визита спецпосланника США по Украине Курта Волкера в стране произошло обострение внутриполитической ситуации.

    «Возможно, некоторые эксперты полагали, что таким образом американцы принуждают нашу партию войны к примерному поведению… Так или иначе, все должно прийти к достаточно резонансным и тяжелым для общества решениям», — подчеркнул политолог.

    Как считает Андрей Золотарев, депутаты Верховной рады Украины пока не демонстрируют своей готовности к реализации политической части мирных договоренностей.

    Напомним, ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил о том, что специальный посланник Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер хочет навязать Донбассу оккупационную армию.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #украина #рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        496
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        1385
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        456
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        622