Сирия может вновь повторить судьбу Ирака: курды выпустили наемников ИГ из Ракки за деньги

Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым накануне обвинил курдских бойцов и поддерживающие их Соединенные Штаты в том, что они фактически помогли террористам «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) выйти из города Ракка, причем даже не потребовав у них сдать оружие. По мнению политика, вскоре данный шаг США и курдов обернется новыми трагедиями: оказавшиеся на воле боевики будут и дальше убивать невинных людей по всему миру.

Важно отметить, что официально было объявлено, будто бы Ракку смогут беспрепятственно покинуть лишь местные боевики арабского происхождения. Позже представитель международной коалиции заявил, что из города вышли всего четверо иностранных наемников ИГ1, но и те вскоре были захвачены в плен курдскими бойцами. На самом же деле, согласно данным военных источников BBC, оттуда выехали десятки террористов из Албании, Узбекистана, Франции и других стран. Причем выехали не просто на основании ранее заключенных договоренностей, а за деньги. Кроме того, BBC сообщает также о таких фактах, когда курды за вознаграждение выпускали боевиков ИГИЛ1 на территорию Турции.

Соответственно, Йылдырым в своем заявлении также осудил и официальный Вашингтон за то, что тот продолжает оказывать всестороннюю поддержку Отрядам народной самообороны (YPG) и другим курдским группировкам, которые признаны в Турции террористическими. По словам премьера, американцы пытаются бороться с одной террористической организацией при помощи другой такой же, и потому следует наконец прекратить помогать курдам.

Между тем курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF) совместно с проамериканской коалицией продолжают расширять так называемый Сирийский Курдистан дальше на юго-восток. Так, военный источник в Twitter (@VivaRevolt) ранее передавал, что бойцы SDF заняли населенный пункт Аль-Шиль Аль-Гарби на левом побережье Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

Таким образом, действия курдов имеют явную антиправительственную направленность.Что касается тех территорий, которые «Демократические силы» зачистили от исламистов, то представители курдских сил заявили, что не намерены передавать контроль над ними легитимным властям САР, и тем самым фактически сами оккупировали их.

По мнению Бориса Долгова, старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, действия курдов в последнее время носят яркий дестабилизирующий характер. В связи с этим он считает, что заявление турецкого премьера совершенно справедливо. Об этом эксперт рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН).

«Действительно существовали негласные соглашения между руководством курдских вооруженных формирований и боевиками ИГИЛ, которые позволили террористам выйти из Ракки. При этом совершенно очевидно, что курды не могли пойти на этот шаг без закулисного согласия Соединенных Штатов. Кроме того, российская разведка не раз документально подтверждала, что существуют секретные контакты между американской коалицией и террористами. Нынешнее руководство США проводит ту же политику, что и предшествующая администрация, основываясь лишь на собственных интересах — то есть на идее свержения правительства Сирии. Для этого Вашингтон задействует все вооруженные группировки, которые действуют против армии САР, в том числе ИГ и теперь курдские вооруженные формирования», — подчеркнул собеседник ФАН.

Эксперт также отметил, что курды в ходе своей военной кампании уже давно вышли за пределы исторического Курдистана и теперь захватывают районы, где исконно жили арабы. Это обстоятельство, несомненно, может спровоцировать официальный Дамаск на значительно более жесткую реакцию.

«Действия курдских отрядов, которые захватывают новые территории, в том числе в Дейр-эз-Зоре, где нет компактного проживания курдов, безусловно, ведут к эскалации ситуации. Не исключено, что в Сирии может повториться иракский сценарий: армия Ирака перешла к жестким и решительным действиям, вернув под свой контроль те районы в Иракском Курдистане, которые были объявлены независимыми», — напомнил эксперт.

При этом присутствие курдских сил в районах, где проживает в основном арабское население, провоцирует активизацию этноконфессиональных конфликтов, добавил Борис Долгов. Соответственно, это еще одно основание для Дамаска начать операцию против «Демократических сил».

«Согласно конституции, сирийская армия, безусловно, может устанавливать порядок на всей территории страны. Курдские же формирования не являются легитимными. Да, они были созданы в целях борьбы с ИГ, но сейчас они действуют против правительства САР. Кроме того, есть данные, что на захваченных ими территориях курды проводят неправомерную политику, например, силой привлекая в свои ряды население, причем не курдское, а большей частью арабское. Кроме того, в случае неповиновения жителей заключают под стражу. Это еще раз указывает на то, что сирийское руководство имеет полное право навести конституционный порядок в этих регионах», — подытожил наш собеседник.

1 Организация запрещена на территории РФ.