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Подросток до смерти избил в Тайге бывшего сожителя тети
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    Подросток до смерти избил в Тайге бывшего сожителя тети

    17:48  15 Ноября 2017
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    Подросток до смерти избил в Тайге бывшего сожителя тети

    Москва, 15 ноября. Семнадцатилетний подросток, до смерти избивший в Тайге бывшего сожителя своей тети, предстанет перед судом.

    По данным главного следственного управления СК РФ по Кемеровской области, решив, что именно мужчина виновен в смерти его родственницы, парень пришел домой к потерпевшему и избил его. Тело мужчины без признаков жизни позже обнаружили родственники.

    Молодой человек ранее уже был судим. Следователи выяснили, что он ненавидел бывшего сожителя покойной родственницы. В отношении подростка возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, сообщает «Газета Кемерова».

    «Сотрудники полиции установили тех, кто в последний день навещал хозяина, после чего был установлен ранее судимый подозреваемый, который после задержания дал признательные показания», — сообщили в ведомстве.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #подросток #избиение
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