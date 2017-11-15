Подросток до смерти избил в Тайге бывшего сожителя тети

Москва, 15 ноября. Семнадцатилетний подросток, до смерти избивший в Тайге бывшего сожителя своей тети, предстанет перед судом.

По данным главного следственного управления СК РФ по Кемеровской области, решив, что именно мужчина виновен в смерти его родственницы, парень пришел домой к потерпевшему и избил его. Тело мужчины без признаков жизни позже обнаружили родственники.

Молодой человек ранее уже был судим. Следователи выяснили, что он ненавидел бывшего сожителя покойной родственницы. В отношении подростка возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, сообщает «Газета Кемерова».