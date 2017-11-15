Роскачество обнаружило антибиотики в большинстве молочных сосисок

Москва, 15 ноября. Исследование, проведенное Российской системой качества, показало, что подавляющее большинство молочных сосисок на прилавках российских магазинов содержат антибиотики, а претендовать на Знак качества могут всего пять брендов.

Специалисты изучили тридцать популярных производителей молочных сосисок по семидесяти показателям — в изделиях шести марок был найден крахмал, а один производитель и вовсе добавлял в сосиски спорообразующие микроорганизмы. Кроме того, в более чем половине товаров обнаружились следы антибиотиков.

Помимо этого, в некоторых колбасных изделиях специалисты нашли следы сои, каррагинана, а также не рекомендуемые сорта мяса птицы, уточняет «Утро.ру».

Также в Роскачестве обратили внимание на повсеместные нарушения маркировки продукции — на этикетке многих марок не указывают реального состава продукции.