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Общество
Роскачество обнаружило антибиотики в большинстве молочных сосисок
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    Роскачество обнаружило антибиотики в большинстве молочных сосисок

    15:57  15 Ноября 2017
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    Роскачество обнаружило антибиотики в большинстве молочных сосисок

    Москва, 15 ноября. Исследование, проведенное Российской системой качества, показало, что подавляющее большинство молочных сосисок на прилавках российских магазинов содержат антибиотики, а претендовать на Знак качества могут всего пять брендов.

    Специалисты изучили тридцать популярных производителей молочных сосисок по семидесяти показателям — в изделиях шести марок был найден крахмал, а один производитель и вовсе добавлял в сосиски спорообразующие микроорганизмы. Кроме того, в более чем половине товаров обнаружились следы антибиотиков.  

    Роскачество обнаружило антибиотики в большинстве молочных сосисок

    Помимо этого, в некоторых колбасных изделиях специалисты нашли следы сои, каррагинана, а также не рекомендуемые сорта мяса птицы, уточняет «Утро.ру».

    Также в Роскачестве обратили внимание на повсеместные нарушения маркировки продукции — на этикетке многих марок не указывают реального состава продукции.

    Автор: Федор Веснин
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    #роскачество #проверка #сосиски
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