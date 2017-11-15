Белорус открыл стрельбу по коллегам в офисе агенства Reuters

Минск, 15 ноября. Житель Белоруссии устроил стрельбу в офисе агентства Thomson Reuters, расположенном в польском городе Гдыня.

По информации белорусской RMF FM, мужчина имел при себе пистолет и длинноствольное оружие. Инцидент произошел в одном из залов агентства.

По предварительным данным, мужчина пытался пристрелить своего коллегу. Он успел выстрелить дважды, после чего посетители офиса начали экстренно покидать помещение. Один из присутствовавших в здании набросился на стрела и начал его избивать.

К счастью, в результате никто не пострадал, в том числе и нападающий. В данный момент мужчина находится в отделении полиции. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины происшествия.