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Белорус открыл стрельбу по коллегам в офисе агенства Reuters
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    Белорус открыл стрельбу по коллегам в офисе агенства Reuters

    15:48  15 Ноября 2017
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    Белорус открыл стрельбу по коллегам в офисе агенства Reuters

    Минск, 15 ноября. Житель Белоруссии устроил стрельбу в офисе агентства Thomson Reuters, расположенном в польском городе Гдыня.

    По информации белорусской RMF FM, мужчина имел при себе пистолет и длинноствольное оружие. Инцидент произошел в одном из залов агентства.

    По предварительным данным, мужчина пытался пристрелить своего коллегу. Он успел выстрелить дважды, после чего посетители офиса начали экстренно покидать помещение. Один из присутствовавших в здании набросился на стрела и начал его избивать.

    К счастью, в результате никто не пострадал, в том числе и нападающий. В данный момент мужчина находится в отделении полиции. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #белоруссия #стрельба
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