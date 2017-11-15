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Популярность открытий британских ученых снизилась на фоне исследований России и Италии
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    Популярность открытий британских ученых снизилась на фоне исследований России и Италии

    16:07  15 Ноября 2017  /обновлено: 16:11  15 Ноября 2017
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    Популярность открытий британских ученых снизилась на фоне исследований России и Италии

    Исследования британских ученых в разных областях перестали пользоваться популярностью на фоне увеличения мирового интереса к работам исследователей из других стран, в том числе России, Китая и Италии. Соответствующая информация содержится в правительственном документе Великобритании, который был подготовлен по поручению департамента бизнеса, энергетической и промышленной стратегии Соединенного Королевства (BEIS). С текстом документа ознакомились в редакции Федерального агентства новостей.

    Отчет основывается на информации, собранной в 2016 году.

    Популярность открытий британских ученых снизилась на фоне роста исследований в России и Италии

    «Этот отчет был поручен BEIS для оценки эффективности исследовательской базы Соединенного Королевства по сравнению с семью другими странами с интенсивным исследованием (Канада, Китай, Франция, Германия, Италия , Япония и США), а также четырьмя другими быстроразвивающимися странами (Бразилия, Индия, Россия и Южная Корея)», — говорится в документе.

    В Лондоне пришли к выводу, что в России, Китае и Индии за последнее время количество публикаций в отличии от Британии значительно выросло. Так, в королевстве ежегодно увеличивается число исследований лишь на 3%.

    «Ежегодный рост (на 3%) исследований немного ниже, чем в среднем по миру (3,1%), но больше, чем в таких странах, как США, Франция и Канада. Высокий ежегодный рост числа публикаций наблюдается в некоторых развивающихся странах, например, Индии (12%), а также Китае и России — около 8%», — отмечается в документе.

    Популярность открытий британских ученых снизилась на фоне роста исследований в России и Италии

    К тому же в Британии пришли к выводу, что исследования королевства больше не так часто цитируются во всем мире, как раньше.

    «Темпы роста <…> замедлились, снизившись с 1% <…> до 0,6%. Италия, Китай и Россия испытали значительный рост этого показателя <…>, а Италия поднялась на второе место после Великобритании <…> и намерена в ближайшем будущем обогнать Британию», — говорится в документе.

    Автор: Анжелина Григорян
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #великобритания #китай
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