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Памятник Красной армии начали сносить в польском Щецине
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    Памятник Красной армии начали сносить в польском Щецине

    15:49  15 Ноября 2017
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    Памятник Красной армии начали сносить в польском Щецине

    Варшава, 15 ноября. В польском городе Щецин на северо-западе страны приступили к демонтажу памятника благодарности Красной армии, который был установлен 67 лет назад на одной из центральных площадей. Мемориал будет ликвидирован в течение недели, о чем сообщает в среду Польское агентство печати.

    По словам представителя мэрии Сильвии Цызы-Сломской, демонтаж будет разделен на два этапа: разбор колонны и цокольной части. Он добавила, что колонна, вероятно, будет разрушена в результате демонтажа, а  «барельефы и скульптуры будут перенесены на Центральное кладбище в Щецине».

    Памятник благодарности Красной армии был установлен на площади в центре Щецина в 1950 году в память о советских солдатах, погибших при освобождении Польши от немецко-фашистских войск.

    Напомним, ранее министерство иностранных дел России выразило возмущение фактом осквернения памятника советским воинам в Софии.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #польща #демонтаж #мятник
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