Памятник Красной армии начали сносить в польском Щецине

Варшава, 15 ноября. В польском городе Щецин на северо-западе страны приступили к демонтажу памятника благодарности Красной армии, который был установлен 67 лет назад на одной из центральных площадей. Мемориал будет ликвидирован в течение недели, о чем сообщает в среду Польское агентство печати.

По словам представителя мэрии Сильвии Цызы-Сломской, демонтаж будет разделен на два этапа: разбор колонны и цокольной части. Он добавила, что колонна, вероятно, будет разрушена в результате демонтажа, а «барельефы и скульптуры будут перенесены на Центральное кладбище в Щецине».

Памятник благодарности Красной армии был установлен на площади в центре Щецина в 1950 году в память о советских солдатах, погибших при освобождении Польши от немецко-фашистских войск.

Напомним, ранее министерство иностранных дел России выразило возмущение фактом осквернения памятника советским воинам в Софии.