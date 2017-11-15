Шойгу предложили включить в рацион военнослужащих мед

Москва, 15 ноября. Депутаты Госдумы предложили министру обороны России Сергею Шойгу разнообразить рацион военнослужащих.

Депутаты Иван Сухарев и Александр Шерин направили официальный запрос в адрес главы военного ведомства России Сергея Шойгу с предложением включить в рацион военнослужащих мед. Парламентарии считают, что этот продукт позволит укрепить здоровье бойцов, а также повысить активность организмов военнослужащих. Мед, отмечают депутаты, обладает несомненными преимуществами перед другими высококалорийными продуктами, пишет RT.

Кроме того депутаты считают, что данная инициатива поспособствует поддержанию отрасли пчеловодства в России и реализации политики импортозамещения, так как военные контракты обеспечат пчеловодов стабильным заработком и крупным рынком сбыта продукции.