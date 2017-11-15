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«Победа» отменила ограничения по количеству и весу ручной клади
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    «Победа» отменила ограничения по количеству и весу ручной клади

    15:31  15 Ноября 2017
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    «Победа» отменила ограничения по количеству и весу ручной клади

    Москва, 15 ноября. Лоукостер «Победа» решила ограничивать не вес провозимой в салоне самолета ручной клади, а ее габариты.

    Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков.

    Входящий в группу «Аэрофлот» низкобюджетный авиаперевозчик теперь будет устанавливать в аэропортах, из которых осуществляет рейсы, специальные калибраторы. Вся ручная кладь пассажира должна поместиться в калибратор, габариты которого — 36 см х 30 см х 27 см.

    Роллаторы, костыли, складные кресла-коляски, детские автолюльки будут перевозиться бесплатно и на отдельной багажной полке, без замеров.

    Напомним, минимальный тариф на провоз багажа за провоз багажа в грузовом отсеке весом 10 кг составляет 499 рублей.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #победа #лоукостер #авиакомпания
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