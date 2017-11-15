«Победа» отменила ограничения по количеству и весу ручной клади

Москва, 15 ноября. Лоукостер «Победа» решила ограничивать не вес провозимой в салоне самолета ручной клади, а ее габариты.

Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков.

Входящий в группу «Аэрофлот» низкобюджетный авиаперевозчик теперь будет устанавливать в аэропортах, из которых осуществляет рейсы, специальные калибраторы. Вся ручная кладь пассажира должна поместиться в калибратор, габариты которого — 36 см х 30 см х 27 см.

Роллаторы, костыли, складные кресла-коляски, детские автолюльки будут перевозиться бесплатно и на отдельной багажной полке, без замеров.

Напомним, минимальный тариф на провоз багажа за провоз багажа в грузовом отсеке весом 10 кг составляет 499 рублей.