Арестованной в США украинке посоветовали протестовать с оголенной грудью

Вашингтон, 15 ноября. Американские полицейские задержали в Вашингтона украинскую активистку Олексу Чопивскую, устроившую акцию в Национальном соборе против организованного российским посольством «Концерта за единство». Украинцы отреагировали на инцидент с иронией.

Активистка Олекса Чопивская устроила акцию против дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева, которые поддержали воссоединение Крыма с Россией. Украинка раздавала листовки в Национальном соборе и не отреагировала на рекомендации полиции покинуть здание. Начальник охраны собора вызвал полицию, которая увела Чопивскую в наручниках в отделение. По словам активистки, ее продержали там пять часов.

Украинцы с юмором отреагировали на новость о задержании Чопивской, вспомнив всех, кто подвергался гонениям.

«Свободу Луису Корвалану! Руки прочь от Вьетнама! Доктор Хайдер, мы с тобой! Анджела Дэвис forever! Свободу честным котам! Свободу попугаям» , — написал Алекс.

Другие считают, что если бы Чопивская протестовала, как это делают Femen, то политического «выхлопа» от этого было бы больше — по крайне мере западные СМИ могли бы использовать это в своей антироссийской риторике.

«Олекса, Олекса, нужно было забегать в собор с оголенной грудью, а потом уже выкрикивать свои протесты. Тогда бы ты попала под определение «политкорректность». Первая обнаженная протестующая с какой-то там диковатой Украины. Американская пресса сделала бы из тебя «конфетку». А так полицейский участок и суд», — написал Сергей Байкин.

Пользователь Сергей Дмитриевич намекнул, что с уровнем «демократии» в США Чопивскую могли бы и физически устранить, сославшись на многочисленные случаи, когда полиция открывала огонь без выяснения обстоятельств инцидента.