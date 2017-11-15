Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном
Весь мир
Арестованной в США украинке посоветовали протестовать с оголенной грудью
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Арестованной в США украинке посоветовали протестовать с оголенной грудью

    16:18  15 Ноября 2017
    175

    "Свободу попугаям": арест в США протестующей из-за концерта Гергиева украинки вызвал смех

    Вашингтон, 15 ноября. Американские полицейские задержали в Вашингтона украинскую активистку Олексу Чопивскую, устроившую акцию в Национальном соборе против организованного российским посольством «Концерта за единство». Украинцы отреагировали на инцидент с иронией.

    Активистка Олекса Чопивская устроила акцию против дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева, которые поддержали воссоединение Крыма с Россией. Украинка раздавала листовки в Национальном соборе и не отреагировала на рекомендации полиции покинуть здание. Начальник охраны собора вызвал полицию, которая увела Чопивскую в наручниках в отделение. По словам активистки, ее продержали там пять часов. 

    Украинцы с юмором отреагировали на новость о задержании Чопивской, вспомнив всех, кто подвергался гонениям. 

    «Свободу Луису Корвалану! Руки прочь от Вьетнама! Доктор Хайдер, мы с тобой! Анджела Дэвис forever! Свободу честным котам! Свободу попугаям» , — написал Алекс. 

    Другие считают, что если бы Чопивская протестовала, как это делают Femen, то политического «выхлопа» от этого было бы больше — по крайне мере западные СМИ могли бы использовать это в своей антироссийской риторике. 

    «Олекса, Олекса, нужно было забегать в собор с оголенной грудью, а потом уже выкрикивать свои протесты. Тогда бы ты попала под определение «политкорректность». Первая обнаженная протестующая с какой-то там диковатой Украины. Американская пресса сделала бы из тебя «конфетку».  А так полицейский участок и суд», — написал Сергей Байкин. 

    "Свободу попугаям": арест в США протестующей из-за концерта Гергиева украинки вызвал смех

    Пользователь Сергей Дмитриевич намекнул, что с уровнем «демократии» в США Чопивскую могли бы и физически устранить, сославшись на многочисленные случаи, когда полиция открывала огонь без выяснения обстоятельств инцидента. 

    «Скажи спасибо, что не пристрелили», — написал он.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #украина #арест
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        496
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        1385
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        456
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        622