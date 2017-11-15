Сирия сегодня: Россия и Турция зафиксировали пять случаев нарушения перемирия в САР, террористы сдаются курдам

Сирия, 15 ноября. В МИД РФ рассказали о сотрудничестве Москвы и Тегерана по урегулированию ситуации в САР. За сутки Россия и Турция зафиксировали пять случаев нарушения перемирия. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Сотрудничество Москвы и Тегерана

Власти Российской Федерации и Ирана продолжают совместную работу по противодействую международному терроризму. Стороны также занимаются поиском политико-дипломатического решения кризиса в Сирийской арабской республике, говорится в заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам российско-иранской конференции «Пять веков сотрудничества России и Ирана».

«Сегодня российско-иранские связи, скрепленные многовековой традицией и опирающиеся на принципы равноправия и взаимного уважения, поступательно развиваются во всех областях», — подчеркнул министр.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что регулярный диалог Москвы и Тегерана играет «неоценимую роль в общих усилиях двух стран». Это в свою очередь позволяет согласовать конкретные шаги по активизации многопланового взаимодействия. Напомним, Иран наряду с Российской Федерацией и Турцией является гарантом перемирия в Сирийской арабской республике, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

Пять случаев нарушения перемирия

За минувшие сутки Российская Федерация и Турция зафиксировали пять случае нарушения режима прекращения огня в САР, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. За сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Хомс — один, Дамаск — один, Латакия — один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений в провинции Дамаск», — значится в тексте документа.

Стало также известно, что в течение дня российский Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Ассан (провинция Алеппо — прим. ред.). Местное население города получило порядка 300 продуктовых наборов, 578 упаковок хлеба общим весом 1,7 тонны. При этом медицинская помощь была оказана 172 сирийцам.

Еще один гумконвой был проведен по линии ООН. Грузовики международной организации доставили в город Эр-Растан (провинция Хомс — прим. ред.) продукты и медикаменты общим весом 228 тонн.

Террористы сдаются SDF

Более 20 боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство1» вместе со своими семьями сдались бойцам Сирийской демократической армии (SDF), сообщает новостное агентство Al Manar News.

По данным издания, это произошло неподалеку от нефтяного месторождения Аль-Омар, находящегося на левом берегу Евфрата к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Стоит отметить, что ранее не раз поступала информация о сотрудничестве между поддерживаемыми США курдами и боевиками ИГИЛ1.

Так, несколько раз высокопоставленные лидеры радикальных исламистов эвакуировались с территорий, где вот-вот ожидалось наступление армии САР. Это происходило как раз при активной поддержке курдов и американских солдат.

1 Организация запрещена на территории РФ.