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Украина
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Общество
«Это я должен за вами ухаживать»: Лавров по-джентльменски ответил сотруднице службы протокола
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    «Это я должен за вами ухаживать»: Лавров по-джентльменски ответил сотруднице службы протокола

    16:06  15 Ноября 2017
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    «Это я должен за вами ухаживать»: Лавров продемонстрировал свою галантность

    Москва, 15 ноября. В среду министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимиром Макеем.

    В рамках диалога дипломаты обсудили вопросы, связанные с укреплением сотрудничества в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

    На церемонии подписания двусторонних соглашений произошел небольшой казус: одна из сотрудниц протокольной службы решила пододвинуть Лаврову стул.

    «Что вы, что вы! Это я должен за вами ухаживать, а не вы за мной», — галантно ответил девушке глава МИД России.

    Как сообщало издание «Дни.ру», в конце октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перепутал президента Украины Петра Порошенко с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. После этого российский дипломат пошутил про то, что Саакашвили стал слишком «украинским».

    Автор: Алексей Громов
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    #лавров
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