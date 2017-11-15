«Это я должен за вами ухаживать»: Лавров по-джентльменски ответил сотруднице службы протокола

Москва, 15 ноября. В среду министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимиром Макеем.

В рамках диалога дипломаты обсудили вопросы, связанные с укреплением сотрудничества в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

На церемонии подписания двусторонних соглашений произошел небольшой казус: одна из сотрудниц протокольной службы решила пододвинуть Лаврову стул.

«Что вы, что вы! Это я должен за вами ухаживать, а не вы за мной», — галантно ответил девушке глава МИД России.

Как сообщало издание «Дни.ру», в конце октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перепутал президента Украины Петра Порошенко с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. После этого российский дипломат пошутил про то, что Саакашвили стал слишком «украинским».