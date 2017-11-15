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ВКС РФ уничтожили двух главарей ИГИЛ в районе Абу-Кемаля
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    ВКС РФ уничтожили двух главарей ИГИЛ в районе Абу-Кемаля

    15:33  15 Ноября 2017
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    ВКС РФ уничтожили двух главарей ИГИЛ в районе Абу-Кемаля

    Абу-Кемаль, 15 ноября. ВКС РФ и ВВС Сирии провели массированную бомбардировку позиции «Исламского государства»1 в районе Абу-Кемаля.

    Иранское информационное агентство FARSnews сообщило со ссылкой на местные источники в провинции Дейр-эз-Зор, что российская военная авиация и ВВС Сирии совместно зачищают окрестности населенного пункта Абу-Кемаль от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Отмечается, что в ходе очередного воздушного рейда точечный ракетно-бомбовый удар уничтожил одного из главарей «Халифата», известного под именем Хазем аль-Баркаш, а также всех боевиков его подразделения. Кроме того, во время налетов ликвидирован еще один полевой командир «Исламского государства» Хетам аль-Кази, пользовавшийся прозвищем Так Так.

    ВКС РФ уничтожили двух главарей ИГИЛ в районе Абу-Кемаля

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #вкс рф #игил #абу-кемаль
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