ВКС РФ уничтожили двух главарей ИГИЛ в районе Абу-Кемаля

Абу-Кемаль, 15 ноября. ВКС РФ и ВВС Сирии провели массированную бомбардировку позиции «Исламского государства»1 в районе Абу-Кемаля.

Иранское информационное агентство FARSnews сообщило со ссылкой на местные источники в провинции Дейр-эз-Зор, что российская военная авиация и ВВС Сирии совместно зачищают окрестности населенного пункта Абу-Кемаль от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Отмечается, что в ходе очередного воздушного рейда точечный ракетно-бомбовый удар уничтожил одного из главарей «Халифата», известного под именем Хазем аль-Баркаш, а также всех боевиков его подразделения. Кроме того, во время налетов ликвидирован еще один полевой командир «Исламского государства» Хетам аль-Кази, пользовавшийся прозвищем Так Так.

1 Организация запрещена на территории РФ.