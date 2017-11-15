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Украина
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Жители подконтрольной Киеву территории Донбасса не доверяют украинским СМИ
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    Жители подконтрольной Киеву территории Донбасса не доверяют украинским СМИ

    15:19  15 Ноября 2017
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    Жители подконтрольной Киеву территории Донбасса не доверяют украинским СМИ

    Киев, 15 ноября. Согласно опросам, жители подконтрольной Киеву территории Донбасса не доверяют украинским средствам массовой информации.

    К такому выводу пришли эксперты интернет-издания «Детектор медиа» по результатам проведенного ими исследования, в котором приняли участие 173 жителей девяти населенных пунктов в подконтрольной Киеву части Луганской и Донецкой областей.

    Как отмечает издание, общее отношение к СМИ Украины является крайне негативным, среди населения распространена «высокая степень скептицизма и общего нигилизма относительно СМИ» и публикуемой ими информации. 

    Особое недоверие вызывают ведущие телеканалы Украины из-за «противоречивой интерпретации событий и подачи материалов». 

    Также исследователи выяснили, что для получения альтернативной точки зрения жители Донбасса пользуются российскими СМИ и медиа самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

    Отмечается, что на территории Донбасса имеются проблемы с покрытием теле- и радиосигналом, доставкой печатной прессы. Кроме того, плохая инфраструктура и материальное положение не позволяют людям в полной мере пользоваться Интернетом.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #сми #исследование
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