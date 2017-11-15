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Украина
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Мечтать не вредно: российский журналист ответил на угрозы Киева подложить РФ «информационную бомбу»
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    Мечтать не вредно: российский журналист ответил на угрозы Киева подложить РФ «информационную бомбу»

    15:34  15 Ноября 2017
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    Мечтать не вредно: российский журналист ответил на угрозы Киева подложить РФ «информационную бомбу»

    Российский журналист и радиоведущий Игорь Гмыза в эфире программы «Время покажет» на Первом канале ответил заместителю министра по вопросам «оккупированных» территорий Украины Георгию Туке, который ранее предлагал подложить под РФ «информационную бомбу».

    «Я надеюсь, просто информационную бомбу будем подкладывать [под Россию]. Готовятся международные иски многомиллионные — и об использовании наших недр, и об использовании нашей инфраструктуры, и об использовании наших портов, и о нанесении экологического ущерба», — заявил ранее представитель Киева.
     

    «Мечтать не вредно. <…> Я осмелюсь напомнить нашим западным партнерам, что они не понимают менталитет русского человека и не понимают, что от давления на нас мы становимся только сильнее. Они в 2014 году начали «давить» одну Россию, и в итоге в 2017 году получили совершенно другую Россию», — парировал Гмыза.

    Обозреватель интернет-издания Ukraina.ru Александр Чаленко в свою очередь заявил, что намерения Туки реализовать невозможно.

    «Это заявление было сделано для внутренней аудитории. Ну как он сделает это [подложит под Россию «информационную бомбу»]?

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #политика
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