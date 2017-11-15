Ирак и Иран пострадали в самом смертоносном землетрясении 2017 года

Багдад, 15 ноября. Вечером 12 ноября на границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла.

Эксперты сообщают, что это было самое разрушительное землетрясение 2017 года. Эпицентр его располагался на западе иранской провинции Керманшах, которая лежит на границе с Ираком в 209 километрах от Багдада. Очаг землетрясения залегал на глубине в 24 километра. Афтершоки распространились на территорию Ливана, Турции, Кувейта и Пакистана. Отмечается, что даже в Дубае, отделенном тысячей километров от эпицентра, ощущались подземные толчки.

На настоящий момент сообщается о 445 погибших в Иране и еще семи в Ираке. Более восьми тысяч человек получили ранения. Свыше тысячи пострадавших были госпитализированы. Точное количество жертв до сих пор не установлено, так как некоторые семьи хоронили своих близких без заявлений в официальные органы. Экстренные службы подчеркивают, что множество людей все еще может находиться под завалами.