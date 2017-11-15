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Ирак и Иран пострадали в самом смертоносном землетрясении 2017 года
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    Ирак и Иран пострадали в самом смертоносном землетрясении 2017 года

    15:20  15 Ноября 2017
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    Ирак и Иран пострадали в самом смертоносном землетрясении 2017 года

    Багдад, 15 ноября. Вечером 12 ноября на границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла.

    Эксперты сообщают, что это было самое разрушительное землетрясение 2017 года. Эпицентр его располагался на западе иранской провинции Керманшах, которая лежит на границе с Ираком в 209 километрах от Багдада. Очаг землетрясения залегал на глубине в 24 километра. Афтершоки распространились на территорию Ливана, Турции, Кувейта и Пакистана. Отмечается, что даже в Дубае, отделенном тысячей километров от эпицентра, ощущались подземные толчки.

    На настоящий момент сообщается о 445 погибших в Иране и еще семи в Ираке. Более восьми тысяч человек получили ранения. Свыше тысячи пострадавших были госпитализированы. Точное количество жертв до сих пор не установлено, так как некоторые семьи хоронили своих близких без заявлений в официальные органы. Экстренные службы подчеркивают, что множество людей все еще может находиться под завалами.

    Ирак и Иран пострадали в самом смертоносном землетрясении 2017 года

    Автор: Алексей Громов
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    #ирак #иран #землетрясение #последствия
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