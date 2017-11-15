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Выборы-2018: в ЦИК считают необходимым досрочное голосование на ряде зарубежных участков
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    Выборы-2018: в ЦИК считают необходимым досрочное голосование на ряде зарубежных участков

    15:43  15 Ноября 2017
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    Выборы-2018: в ЦИК считают необходимым досрочное голосование на ряде зарубежных участков

    Москва, 15 ноября. Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Валерий Крюков считает, что досрочное голосование на ряде зарубежных участков в ходе выборов президента РФ в 2018 году будет необходимо. 

    Так, отвечая на вопрос коллеги о том, стоит ли организовать аналогичное досрочное голосование и в ходе предстоящих президентских выборов, Крюков сказал: «Мы провели подсчет, я считаю, что, конечно, нужно».

    По его словам, особенно это касается участковых избирательных комиссий, расположенных в часовом поясе западнее Москвы.

    «Только досрочное голосование нам позволит охватить всех избирателей», — добавил Крюков.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что российские регионы готовы встретить международных наблюдателей на выборах президента РФ в 2018 году.

    Напомним, что Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, который определяет порядок назначения наблюдателей в избирательные комиссии, а также предусматривает видеонаблюдение за подсчетом голосов.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #выборы-2018
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