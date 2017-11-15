Выборы-2018: в ЦИК считают необходимым досрочное голосование на ряде зарубежных участков

Москва, 15 ноября. Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Валерий Крюков считает, что досрочное голосование на ряде зарубежных участков в ходе выборов президента РФ в 2018 году будет необходимо.

Так, отвечая на вопрос коллеги о том, стоит ли организовать аналогичное досрочное голосование и в ходе предстоящих президентских выборов, Крюков сказал: «Мы провели подсчет, я считаю, что, конечно, нужно».

По его словам, особенно это касается участковых избирательных комиссий, расположенных в часовом поясе западнее Москвы.

«Только досрочное голосование нам позволит охватить всех избирателей», — добавил Крюков.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что российские регионы готовы встретить международных наблюдателей на выборах президента РФ в 2018 году.

Напомним, что Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, который определяет порядок назначения наблюдателей в избирательные комиссии, а также предусматривает видеонаблюдение за подсчетом голосов.