Археологи нашли шкатулку с прахом Будды в Китае

Пекин, 15 ноября. Китайские монахи обнаружили шкатулку с останками человека, который умер еще 2500 лет назад. Согласно надписи на урне, древние кости принадлежат Будде.

Долгие годы эксперты проводили раскопки, исследовали артефакты и только в прошлом году выпустили научную работу, посвященную необычной находке.

В статье рассказывается о том, что археологам удалось найти 260 статуй Будды и керамическую шкатулку с останками человека, который был похоронен 22 июля 1013 года. Надпись на шкатулке утверждает, что это останки Будды Шакьямуни.

«Монахи Юнжань и Чжимин из Школы Лотоса, служившие в храме Манджушри при монастыре Лунсин в префектуре Цзинчжоу, собрали более 2000 фрагментов шариры (кристаллизовавшихся останков после кремации), зубов и костей Будды и закопали их в зале храма», — цитирует статью журнала «Китайские культурные реликвии» «Ридус».

На этом же месте эксперты обнаружили 260 статуй, которые могли быть закопаны вместе с останками Будды. Размер статуй чуть выше двух метров, отмечают исследователи.

В данный момент ученые изучают принадлежность обнаруженных останков. Отметим, что это далеко не первый случай, когда на урнах с прахом писали, что он якобы принадлежит Будде.