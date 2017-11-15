Путин поручил внедрять российское ПО для повышения производительности труда

Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить меры для внедрения систем управления деятельностью предприятий среди участников приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Кремля в среду. В нем подчеркивается, что системы должны быть разработаны на основе российского программного обеспечения. Доклад по разработке этого вопроса должен быть представлен главе государства до конца текущего года.

Также Владимир Путин отдал поручение своим полпредам осуществлять мониторинг реализации программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Первый доклад в рамках мониторинга должен быть представлен президенту 1 февраля 2018 года, затем каждые шесть месяцев.