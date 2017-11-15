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Украина
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Политика
Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными
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    Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

    15:24  15 Ноября 2017  /обновлено: 15:24  15 Ноября 2017
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    Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

    Истра, 15 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что со своей стороны готов сделать все необходимое для того, чтобы состоялся обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса. Таким образом Путин прокомментировал предложение украинского политика Виктора Медведчука об обмене пленными.

    «Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики», — заявил президент в ходе встречи с Медведчуком.

    Он выразил надежду на то, что предложение лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» будет реализовано и обмен пленными состоится.

    Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

    Ранее стало известно о том, что Медведчук выступил с планом урегулирования в Донбассе, который предполагает принятие украинской Радой законов об амнистии для участников боевых действий на востоке Украины, особом статусе народных республик Донбасса и изменениях в конституции Украины с предоставлением большей самостоятельности регионам. 

    Сегодня Владимир Путин приехал в подмосковную Истру, чтобы посетить Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь, где и прошла встреча с Медведчуком.

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #медведчук
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