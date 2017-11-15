Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

Истра, 15 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что со своей стороны готов сделать все необходимое для того, чтобы состоялся обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса. Таким образом Путин прокомментировал предложение украинского политика Виктора Медведчука об обмене пленными.

«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики», — заявил президент в ходе встречи с Медведчуком.

Он выразил надежду на то, что предложение лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» будет реализовано и обмен пленными состоится.

Ранее стало известно о том, что Медведчук выступил с планом урегулирования в Донбассе, который предполагает принятие украинской Радой законов об амнистии для участников боевых действий на востоке Украины, особом статусе народных республик Донбасса и изменениях в конституции Украины с предоставлением большей самостоятельности регионам.

Сегодня Владимир Путин приехал в подмосковную Истру, чтобы посетить Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь, где и прошла встреча с Медведчуком.