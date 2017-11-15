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Политика
Россия вывесит на «Доску позора» тех, кто ведет мир к катастрофе
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    Россия вывесит на «Доску позора» тех, кто ведет мир к катастрофе

    15:34  15 Ноября 2017
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    Россия вывесит на «Доску позора» тех, кто ведет мир к катастрофе

    Москва, 15 ноября. В Совете Федерации объявили о планах создать «Черную книгу», в которую будут занесены случаи вмешательства в дела суверенных государств со стороны мировых сил, и «Доску позора», где будут поименно перечислены люди, которые стояли за подобным вмешательством. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

    «Черную книгу» могут создать уже к следующем июню. К «Доске позора» планируют «пригвоздить» тех людей, «которые в силу своих конъюнктурных интересов формируют фальшивые новости», что в дальнейшем приводит к санкциям. При этом в Совфеде решили ограничиться XXI веком.

    Не секрет, заявил Климов, что для США вмешательство в дела суверенных государств «давно стало инструментом внешней политики».

    Россия вывесит на «Доску позора» тех, кто ведет мир к катастрофе

    «Мы хотим провести мониторинг того, что происходило в XXI веке, выявить инструментарий такого вмешательства и разработать «противоядие», чтобы эти методы своевременно разоблачали и блокировали, — заявил сенатор. — Мы попытаемся вывести на чистую воду тех, кто ведет мир к катастрофе».

    Многие государства, по словам сенатора, могли бы воспользоваться опытом такой работы для того, чтобы избежать иностранного влияния в будущем и расширить свои знания о методах международного влияния, способных подорвать суверенные интересы страны.

    Автор: Валентин Меликов
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