Москва, 15 ноября. В Совете Федерации объявили о планах создать «Черную книгу», в которую будут занесены случаи вмешательства в дела суверенных государств со стороны мировых сил, и «Доску позора», где будут поименно перечислены люди, которые стояли за подобным вмешательством. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

«Черную книгу» могут создать уже к следующем июню. К «Доске позора» планируют «пригвоздить» тех людей, «которые в силу своих конъюнктурных интересов формируют фальшивые новости», что в дальнейшем приводит к санкциям. При этом в Совфеде решили ограничиться XXI веком.

Не секрет, заявил Климов, что для США вмешательство в дела суверенных государств «давно стало инструментом внешней политики».

«Мы хотим провести мониторинг того, что происходило в XXI веке, выявить инструментарий такого вмешательства и разработать «противоядие», чтобы эти методы своевременно разоблачали и блокировали, — заявил сенатор. — Мы попытаемся вывести на чистую воду тех, кто ведет мир к катастрофе».

Многие государства, по словам сенатора, могли бы воспользоваться опытом такой работы для того, чтобы избежать иностранного влияния в будущем и расширить свои знания о методах международного влияния, способных подорвать суверенные интересы страны.