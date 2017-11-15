Минобороны РФ учтет пожелания родных жертв крушения Ту-154 в Сочи при создании мемориала

Москва, 15 ноября. Заместитель министра обороны России Николай Панков встретился с адвокатом Игорем Труновым, представителем родственников погибших при крушении самолета Ту-154 в Сочи в декабре прошлого года.

Участие во встрече Панкова и Трунова также принимали ответственные должностные лица Минобороны России, в частности начальник главного управления по работе с личным составом полкновник Михаил Барышев.

Подчеркивается, что между участниками состоялся предметный разговор по вопросам актуальных проблем, связанных с этой катастрофой. В ведомстве обратили внимание на тот факт, что такие мероприятия проходят в регулярном формате.

Минобороны оказывает повсеместную помощь родным погибших. Этот вопрос находится на личном контроле у руководства военного ведомства, передает ТАСС.

Отдельным вопросом прошло обсуждение пожеланий родственников жертв крушения Ту-154 к архитектурному и художественному оформлению мемориального комплекса. Сторонами было принято решение о дальнейшем тесном взаимодействии.

Отметим, полковник Барышев лично принимал участие в открытии другого памятника - Герою России, старшему лейтенанту Александру Прохоренко, который героически погиб при борьбе с террористами в Сирии.

Трагедия с Су-154 произошла 25 декабря прошлого года. Самолет направлялся из Сочи в Сирию. Погибли все находившиеся на его борту 92 человека, среди которых были общественных деятель Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза, а также 65 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова.