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Общество
Минобороны РФ учтет пожелания родных жертв крушения Ту-154 в Сочи при создании мемориала
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    Минобороны РФ учтет пожелания родных жертв крушения Ту-154 в Сочи при создании мемориала

    15:06  15 Ноября 2017  /обновлено: 15:37  15 Ноября 2017
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    Минобороны РФ учтет пожелания родных жертв крушения Ту-154 в Сочи при создании мемориала

    Москва, 15 ноября. Заместитель министра обороны России Николай Панков встретился с адвокатом Игорем Труновым, представителем родственников погибших при крушении самолета Ту-154 в Сочи в декабре прошлого года.

    Участие во встрече Панкова и Трунова также принимали ответственные должностные лица Минобороны России, в частности начальник главного управления по работе с личным составом полкновник Михаил Барышев.

    Подчеркивается, что между участниками состоялся предметный разговор по вопросам актуальных проблем, связанных с этой катастрофой. В ведомстве обратили внимание на тот факт, что такие мероприятия проходят в регулярном формате.

    Минобороны оказывает повсеместную помощь родным погибших. Этот вопрос находится на личном контроле у руководства военного ведомства, передает ТАСС.

    Минобороны РФ учтет пожелания родных жертв крушения Ту-154 в Сочи при создании мемориала

    Отдельным вопросом прошло обсуждение пожеланий родственников жертв крушения Ту-154 к архитектурному и художественному оформлению мемориального комплекса. Сторонами было принято решение о дальнейшем тесном взаимодействии.

    Отметим, полковник Барышев лично принимал участие в открытии другого  памятника - Герою России, старшему лейтенанту Александру Прохоренко, который героически погиб при борьбе с террористами в Сирии.

    Трагедия с Су-154 произошла 25 декабря прошлого года. Самолет направлялся из Сочи в Сирию. Погибли все находившиеся на его борту 92 человека, среди которых были общественных деятель Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза, а также 65 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова.

    Автор: Алексей Громов
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    #минобороны #сочи #крушение #ту-154 #мемориал #родственники
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