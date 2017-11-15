Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном
Политика
Медведчук рассказал Путину о готовности Киева освободить пленных из ДНР и ЛНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медведчук рассказал Путину о готовности Киева освободить пленных из ДНР и ЛНР

    16:09  15 Ноября 2017
    473

    Медведчук рассказал Путину о готовности Киева освободить пленных из ДНР и ЛНР

    Москва, 15 ноября. Украинская сторона готова освободить более 300 пленных из Донбасса, заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «Украина сегодня готова освободить 306 человек, — констатировал представитель Украины, — рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек, и это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников».

    Медведчук рассказал Путину о готовности Киева освободить пленных из ДНР и ЛНР

    Ранее Путин констатировал, что со своей стороны готов сделать все необходимое для того, чтобы состоялся обмен пленными между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками.

    В сентябре этого года глава ДНР Александр Захарченко заявил, что власти Украины намерено затягивают процесс обмена пленными в Донбассе, так как более 30% пленных сторонников Донецкой народной республики уже нет в живых.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #днр #донбасс #украина #лнр #пленные #медведчук #обмен
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        496
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        1385
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        456
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        622