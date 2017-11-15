Медведчук рассказал Путину о готовности Киева освободить пленных из ДНР и ЛНР

Москва, 15 ноября. Украинская сторона готова освободить более 300 пленных из Донбасса, заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Украина сегодня готова освободить 306 человек, — констатировал представитель Украины, — рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек, и это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников».

Ранее Путин констатировал, что со своей стороны готов сделать все необходимое для того, чтобы состоялся обмен пленными между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками.

В сентябре этого года глава ДНР Александр Захарченко заявил, что власти Украины намерено затягивают процесс обмена пленными в Донбассе, так как более 30% пленных сторонников Донецкой народной республики уже нет в живых.