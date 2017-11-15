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Украина
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Украина
Киев может ветировать размещение «подыгрывающих» РФ миротворцев в Донбассе
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    Киев может ветировать размещение «подыгрывающих» РФ миротворцев в Донбассе

    15:16  15 Ноября 2017
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    Киев может ветировать размещение «подыгрывающих» РФ миротворцев в Донбассе

    Киев, 15 ноября. Украинская Рада применит право вето к размещению миротворцев ООН в Донбассе, если в ее составе будут те, кто, по мнению Киева, «подыгрывают» России, заявил представитель «Народного фронта» Андрей Тетерук. 

    Глава МИД Белоруссии Владими Макей заявил, что Минск готов отправить в Донбасс свой миротворческий контингент, если это приемлемо для всех заинтересованных сторон. По словам депутата от «Народного фронта» Андрея Тетерука, вопрос с миротворцами будет согласовывать Рада. 

    «Если мы будем видеть, что там есть те страны, которые либо будут подыгрывать РФ, либо не будут выполнять роль, которая возложена миссией, а именно установление мира на территории Украины, мы будем готовы ветировать такое решение и требовать пересмотра», — прокомментировал парламентарий, его слова передает «112 Украина».

    На Украине запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренным законом. Иностранный контингент должен регулироваться специальным распоряжением президента. Ранее Петр Порошенко заявил, что власти готовы обсудить в ООН возможность размещения миротворческой миссии на востоке страны, но без участия российского контингента.

    Киев может ветировать размещение «подыгрывающих» РФ миротворцев в Донбассе

    Автор: Ирина Селезнева
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    #донбасс #украина
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