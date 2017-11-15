Заместитель Шойгу открыл «Командирские старты» в Москве

Москва, 15 ноября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Николай Панков принял участие в открытии финального этапа Всеармейский соревнований «Командирские старты».

Заместитель Шойгу дал старт финальному этапу Всеармейских соревнований на Кубок министерства обороны России в Универсальном спортивном комплекса ЦСКА. «Командирские старты-2017» являются юбилейными, пятыми по счету соревнованиями, отмечают в военном ведомстве.

Отборочные этапы соревнований длились несколько месяцев и проходили в различных воинских частях и соединениях. Участие в них приняли свыше десяти тысяч военнослужащих. В финале свое мастерство покажут 110 бойцов российской армии в составе десяти команд.

Во время состязаний участники продемонстрируют стрельбу из пистолета Макарова, а также посоревнуются в плавании, подтягивании, беге и легкоатлетической эстафете.