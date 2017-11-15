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Заместитель Шойгу открыл «Командирские старты» в Москве
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    Заместитель Шойгу открыл «Командирские старты» в Москве

    15:06  15 Ноября 2017
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    Заместитель Шойгу открыл «Командирские старты» в Москве

    Москва, 15 ноября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Николай Панков принял участие в открытии  финального этапа Всеармейский соревнований «Командирские старты».

    Заместитель Шойгу дал старт финальному этапу Всеармейских соревнований на Кубок министерства обороны России в Универсальном спортивном комплекса ЦСКА. «Командирские старты-2017» являются юбилейными, пятыми по счету соревнованиями, отмечают в военном ведомстве.

    Отборочные этапы соревнований длились несколько месяцев и проходили в различных воинских частях и соединениях. Участие в них приняли свыше десяти тысяч военнослужащих. В финале свое мастерство покажут 110 бойцов российской армии в составе десяти команд.

    Во время состязаний участники продемонстрируют стрельбу из пистолета Макарова, а также посоревнуются в плавании, подтягивании, беге и легкоатлетической эстафете.

    Заместитель Шойгу открыл «Командирские старты» в Москве

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #николай панков #соревнования #командирские старты
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