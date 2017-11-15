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Общество
Семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получили компенсации
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    Семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получили компенсации

    14:44  15 Ноября 2017
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    Семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получили компенсации

    Ижевск, 15 ноября. Семьи погибших при частичном обрушении жилого дома в Ижевске получили по 1 миллиону рублей в качестве компенсации.

    Как сообщается на сайте главы Удмуртии, выплаты начались во вторник, на сегодняшний день все семьи получили деньги. Также единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получил 501 человек, пострадавший при обрушении.

    Жертвами обрушения части девятиэтажного дома в Ижевске, произошедшего 9 ноября, стали шесть человек, в том числе двое детей. Главной версией произошедшего по-прежнему остается утечка газа в одной из квартир. Полицейские задержали сына хозяйки квартиры, в которой произошел хлопок газа.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #обрушение #компенсации #ижевск #помощь
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