Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Жильцов киевской глубинки заставляют платить за проезд в лифте
Весь мир
Ирак: в районе Дарбандихан зафиксирован еще один подземный толчок
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак: в районе Дарбандихан зафиксирован еще один подземный толчок

    14:42  15 Ноября 2017
    165

    Ирак: в районе Дарбандихан зафиксирован еще один подземный толчок

    Сулеймания, 15 ноября. Сейсмологи зафиксировали еще один подземный толчок в провинции Сулеймания на севере Ирака.

    По данным властей Сулеймании толчок был отмечен во второй половине вторника в районе Дарбандихан Иракского Курдистана. Крупных убытков он не причинил, информации о человеческих жертвах не поступало.

    Мэр Дарбандихана Насих Хассан подчеркнул, что местные полицейские и медицинские сотрудники находятся в состоянии повышенной готовности  и могут оперативно оказать помощь пострадавшим и отреагировать на новые подземные толчки.

    Ранее агентство «URA.ru» сообщило, что в результате землетрясения в Ираке погибло более 400 человек.

    Ирак: в районе Дарбандихан зафиксирован еще один подземный толчок

    Ирак: в районе Дарбандихан зафиксирован еще один подземный толчок

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ирак #землетрясение #курдистан #сулеймания
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        144
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        1000
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        362
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        584