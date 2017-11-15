Ирак: в районе Дарбандихан зафиксирован еще один подземный толчок

Сулеймания, 15 ноября. Сейсмологи зафиксировали еще один подземный толчок в провинции Сулеймания на севере Ирака.

По данным властей Сулеймании толчок был отмечен во второй половине вторника в районе Дарбандихан Иракского Курдистана. Крупных убытков он не причинил, информации о человеческих жертвах не поступало.

Мэр Дарбандихана Насих Хассан подчеркнул, что местные полицейские и медицинские сотрудники находятся в состоянии повышенной готовности и могут оперативно оказать помощь пострадавшим и отреагировать на новые подземные толчки.

Ранее агентство «URA.ru» сообщило, что в результате землетрясения в Ираке погибло более 400 человек.