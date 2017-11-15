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Украина
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Политика
Белоруссия заявила о готовности отправить миротворцев в Донбасс
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    Белоруссия заявила о готовности отправить миротворцев в Донбасс

    14:55  15 Ноября 2017
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    Белоруссия заявила о готовности отправить миротворцев в Донбасс

    Москва, 15 ноября. Минск готов отправить белорусских миротворцев в Донбасс, но только с согласия всех сторон конфликта, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

    Макей обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможную отправку миротворцев в Донбасс. Белорусский министр назвал главное условие для этого шага со стороны Минска.

    «Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», — констатировал Макей.

    Белоруссия заявила о готовности отправить миротворцев в Донбасс

    Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что его страна заинтересована в установлении стабильности в Донбассе. По его словам, Минск готов «сделать все, чтобы конфликтная ситуация разрешилась».

    Ранее Лавров заявил, что Киев хочет ввести на территорию Донбасса «оккупационные войска» и перерезать контакты Донбасса с внешним миром.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #белоруссия #донбасс #макей #миротворцы
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