Белоруссия заявила о готовности отправить миротворцев в Донбасс

Москва, 15 ноября. Минск готов отправить белорусских миротворцев в Донбасс, но только с согласия всех сторон конфликта, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Макей обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможную отправку миротворцев в Донбасс. Белорусский министр назвал главное условие для этого шага со стороны Минска.

«Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», — констатировал Макей.

Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что его страна заинтересована в установлении стабильности в Донбассе. По его словам, Минск готов «сделать все, чтобы конфликтная ситуация разрешилась».

Ранее Лавров заявил, что Киев хочет ввести на территорию Донбасса «оккупационные войска» и перерезать контакты Донбасса с внешним миром.