Берлин выступил за развитие диалога с Москвой

Берлин, 15 ноября. У Германии есть «повод для беспокойства» в отношениях с Россией, но Берлин хочет развивать отношения с Москвой. Соответствующее заявление сделал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

Он также не стал комментировать слова главы национальной разведки, который в понедельник окрестил РФ «потенциальной угрозой».

«Наша позиция по России здесь много раз оглашалась, она не изменилась», — цитирует немецкого политика ТАСС.

Зайберт подчеркнул, что РФ оказала существенное влияние на стабильность на континенте. Берлин настроен на поддержание диалога с Москвой на различных уровнях.

«Мы видим, что Россия — игрок, который очень важен для Европы и с которым мы хотим работать», — пояснил он.

Ранее немецкое правительство заявило, что надеется на беспрепятственную работу радиовещательной корпорации Deutsche Welle в России после введения закона о СМИ-иноагентах.