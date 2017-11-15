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Политика
Берлин выступил за развитие диалога с Москвой
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    Берлин выступил за развитие диалога с Москвой

    15:04  15 Ноября 2017
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    Берлин выступил за развитие диалога с Москвой

    Берлин, 15 ноября. У Германии есть «повод для беспокойства» в отношениях с Россией, но Берлин хочет развивать отношения с Москвой. Соответствующее заявление сделал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

    Он также не стал комментировать слова главы национальной разведки, который в понедельник окрестил РФ «потенциальной угрозой».

    «Наша позиция по России здесь много раз оглашалась, она не изменилась», — цитирует немецкого политика ТАСС.

    Зайберт подчеркнул, что РФ оказала существенное влияние на стабильность на континенте. Берлин настроен на поддержание диалога с Москвой на различных уровнях.

    «Мы видим, что Россия — игрок, который очень важен для Европы и с которым мы хотим работать», — пояснил он.

    Ранее немецкое правительство заявило, что надеется на беспрепятственную работу радиовещательной корпорации Deutsche Welle в России после введения закона о СМИ-иноагентах.

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #германия
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