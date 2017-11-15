Греция собирается спасать экономику с помощью марихуаны

Афины, 15 ноября. Правительство Греции решило восстановить пошатнувшуюся экономику, привлекая инвестиции в выращивание марихуаны для последующего использования в медицинских целях.

Культивирование каннабиса будет осуществляться в промышленных масштабах, инициативой греческих властей уже заинтересовались производители конопли.

«Производители выразили заинтересованность в инвестициях более 1,5 млрд евро в проекты по созданию парниковых баз для выращивания и производства каннабиса», — цитирует Bloomberg министра развития сельского хозяйства и продовольствия Греции Эвангелоса Апостолу.

По его словам, это позволит государству на Балканском полуострове занять долю на мировом рынке и потенциально заработать около 200 млрд евро в ближайшие 10 лет, сообщает «Утро.ру».

Подобная мера призвана улучшить экономическое положение Греции, где уровень безработицы с 2011 года постоянно растет и превышает 20%, являясь самым высоким в ЕС.

Правительство Греции планирует направить законопроект о легализации использования марихуаны для медицинских целей на территории страны в парламент до конца 2017 года.