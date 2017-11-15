Путин: Епархия Армянской церкви стала духовным центром для тысяч людей в России

Москва, 15 ноября. Со времени своего образования Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви стала «настоящим духовным центром» для тысяч людей в России, заявил президент Владимир Путин, приветствуя участников торжественного мероприятия, посвященного 300-летию епархии.

В приветствии президент упомянул о том, что Армянская апостольская церковь является одной из древнейших христианских церквей мира.

«Начав свою историю в далёком 1717 году, — напомнил Путин, — епархия объединила армянские церкви, существовавшие на территории тогдашней России, стала настоящим духовным центром для тысяч людей, важнейшим фактором сбережения самобытной культуры армянского народа, его обычаев и традиций».

Президент отметил, что в России епархия на протяжении столетий выполняет гуманистическую, просветительскую и благотворительную миссию, и при этом искренне заботится об утверждении в обществе «непреходящих нравственных ценностей, идеалов мира, добра и справедливости». Глава государства подчеркнул, что труды епархии Армянской апостольской церкви заслуживают самого глубокого уважения и признания.