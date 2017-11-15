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Путин: Епархия Армянской церкви стала духовным центром для тысяч людей в России
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    Путин: Епархия Армянской церкви стала духовным центром для тысяч людей в России

    16:00  15 Ноября 2017
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    Путин: Епархия Армянской церкви стала духовным центром для тысяч людей в России

    Москва, 15 ноября. Со времени своего образования Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви стала «настоящим духовным центром» для тысяч людей в России, заявил президент Владимир Путин, приветствуя участников торжественного мероприятия, посвященного 300-летию епархии.

    Путин: Епархия Армянской церкви стала духовным центром для тысяч людей в России

    В приветствии президент упомянул о том, что Армянская апостольская церковь является одной из древнейших христианских церквей мира.

    «Начав свою историю в далёком 1717 году, — напомнил Путин, — епархия объединила армянские церкви, существовавшие на территории тогдашней России, стала настоящим духовным центром для тысяч людей, важнейшим фактором сбережения самобытной культуры армянского народа, его обычаев и традиций».

    Президент отметил, что в России епархия на протяжении столетий выполняет гуманистическую, просветительскую и благотворительную миссию, и при этом искренне заботится об утверждении в обществе «непреходящих нравственных ценностей, идеалов мира, добра и справедливости». Глава государства подчеркнул, что труды епархии Армянской апостольской церкви заслуживают самого глубокого уважения и признания.

    Путин: Епархия Армянской церкви стала духовным центром для тысяч людей в России

    Автор: Валентин Меликов
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