Памфилова: Регионы РФ готовы принять международных наблюдателей на выборах-2018

Москва, 15 ноября. Российские регионы готовы встретить международных наблюдателей на выборах президента РФ в 2018 году, заявила в среду глава ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что в ведомстве ждут приезда большого количества наблюдателей из разных стран мира, в том числе представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

«Недавно была встреча с новым руководством БДИПЧ ОБСЕ, мы договорились о взаимодействии, приедет миссия. У нас ожидается большое количество международных наблюдателей, мы готовы в соответствии со всеми международными нормами их принимать», — сообщила Памфилова на заседании ЦИК России в ходе видеоконференции с руководством петербургской избирательной комиссией.

Памфилова выразила уверенность, что коллеги в регионах смогут достойно принять наблюдателей, подчеркнув, что в Санкт-Петербурге ожидается особенно большое «паломничество».

Напомним ранее, как сообщало РИА Новости, член ЦИК РФ Василий Лихачев заявил, что выборы российского президента в 2018 году могут привлечь не менее тысячи наблюдателей.